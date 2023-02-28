В Минске предложили проверять водителей на алкоголь на заправках

Опубликовано: 28.02.2023 10:16 , Обновлено: 28.02.2023

В Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров (АППП) предложили установить на заправочных станциях Минской области устройства для проверки медицинского состояния водителей. С помощью специальных приборов водителям планируют измерять давление, температуру, а также проверять кровь на содержание алкоголя.

Пока речь идет о медицинских проверках водителей маршрутных транспортных средств, которые выполняют пассажирские перевозки в нерегулярном сообщении. Именно для них планируется ввести специальные регистрационные карты на транспортное средство и карточки допуска самих водителей с идентификацией личности.

Подтвердив личность с помощью карты сотрудника, табельного номера или посредством распознавания лица с помощью искусственного интеллекта, водитель маршрутки сможет пройти экспресс-освидетельствование прямо на заправочной станции. При этом сам процесс медосмотра будет фиксироваться на камеру. Таким образом, обмануть систему не удастся: другой человек не сможет пройти обследование за недобросовестного водителя.

Информация о пройденном медосмотре будет доступна как проверяющим из Транспортной инспекции, так и сам перевозчикам и медикам. Медработник, отвечающий за допуск водителя к работе, сможет просмотреть его карточку и просмотреть видео самого осмотра в онлайн-режиме. Если результаты освидетельствования будут неудовлетворительными, соответствующее тревожное сообщение незамедлительно будет направлено ответственным лицам.

Планируется также, что регистрационная карта водителя будет отличаться в зависимости от его опыта вождения. Так, водитель с категорией B и двухлетним стажем вождения легкового авто сможет сесть за руль пригородного автобуса или такси. Категория D и стаж менее двух лет позволяют работать только на пригородных маршрутах. Опытным водителям, которые за рулем уже более двух лет, позволят браться за перевозки на дальние расстояния.

С подобными инициативами уже давно выступает Ассоциация профессиональных перевозчиков пассажиров «АППП». Их актуальность и наличие комплексной проблемы с пассажирскими перевозками в регионах Беларуси подтверждает недавнее летальное ДТП под Смолевичами, о котором ранее писал Телеграф.

Как пояснила председатель «АППП» Екатерина Станкевич в интервью изданию Sputnik, после этой аварии за перевозчиков (в первую очередь – частных) взялись все возможны проверяющие органы, от ГАИ и Транспортной инспекции, до налоговой. Однако, по мнению эксперта, одними проверками ситуацию на дорогах не изменишь.