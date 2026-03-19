В Минске появились светофоры с четырьмя цветами: красный, жёлтый, бело-лунный и зелёный

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Опубликовано: 19.03.2026 09:12 , Обновлено: 19.03.2026

Минская Госавтоинспекция (ГАИ) сообщила, что начала эксперимент на некоторых улицах столицы, установив светофоры с дополнительным "бело-лунным" цветом. Естественно, нововведение обосновали стремлением к повышению безопасности на дорогах. Но как реагировать на добавленный цвет?

В ГАИ рассказали, что бело-лунный свет должен предупреждать водителей о необходимости предоставить преимущество пешеходам или автомобилям во время и после поворота на перекрестке.

Белый сигнал мигает вместе с разрешающим зелёным, но он не требует дополнительных действий, кроме как быть внимательным и пропустить пешеходов, велосипедистов или машины в соответствии с уже установленными правилами дорожного движения (ПДД).

“Столичная Госавтоинспекция просит водителей учитывать данную информацию и, при наличии на светофоре подобных сигналов, руководствоваться ими во избежание совершения ДТП (дорожно-транспортного происшествия)”, – попросили в ГАИ.

Кстати, ранее учёные из Университета штата Северная Каролина (NCSU) заявили, что на светофорах нужно разместить четвертый фонарь, который будет, в дополнение к красному, жёлтому и зелёному, светить белым цветом. По их словам, к такому выводу они пришли после долгих исследований. Но в США белый цвет предложили совсем не по той же причине, что и в Беларуси, и с другой целью.

Учёные предложили ввести на светофорах четвертый цвет. Зачем нужен белый?