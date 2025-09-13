В Минске появились новые знаки на улицах - "Было непонятно, сейчас понятнее"

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Опубликовано: 13.09.2025 09:53 , Обновлено: 13.09.2025

В МВД Беларуси отчитались, что в Минске установили первые таблички на пешеходных переходах, которые позволяют велосипедистам не спешиваться.

Сколько их и на каких улицах уже есть, в ведомстве не уточнили. Когда такие появятся в других городах страны, тоже пока неясно.

Тем не менее, такие знаки помогут велосипедистами ориентироваться в новых правилах дорожного движения (ПДД), которые запретили пересекать проезжую часть, не слещая с велосипеда. Но в то же время, есть и исключения. В зоне действия специальной таблички или при наличии светофора для велосипедистов спешиваться не обязательно.

Поэтому глава МВД Иван Кубраков недавно пообещал оборудование пешеходных переходов велосипедными светофорами и специальными табличками, предназначенными для велосипедистов и владельцев СМП.

“Для комфорта велосипедистов будет устанавливаться дополнительно велосипедофоры. С учетом того, что это не быстрый процесс для оперативности, нами разработана и удверждена специальная табличка, которая уже устанавливается в городе Минске при пересечении проезжей части велосипедистами”, - заявил ранее министр.

«Можно не спешиваться» — Кубраков показал новую табличку на велопереездах, имитирующую светофор

В своем видеоролике МВД Беларуси показало несколько человек, которые, естественно, позитивно оценили установку новых дорожных знаков и велосипедных светофоров.

“Очень замечательно то, что начали и вообще придумали эти светофоры, потому что непонятно было, если честно, не до конца понятно, где можно и успешиваться, где нельзя спешиваться. Сейчас уже намного понятнее и самое главное – безопаснее”, - заявил один из участников опроса.