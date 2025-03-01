В Минске после ремонта открылся экзаменационный отдел ГАИ на улице Семашко

Опубликовано: 01.03.2025 15:54 , Обновлено: 01.03.2025

В Минске возобновил работу межрайонный экзаменационный отдел (МРЭО) ГАИ ГУВД, расположенный по адресу улица Семашко, 17. В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич и начальник МРЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома Михаил Горох.

С апреля 2024 года в отделе проводился ремонт, из-за чего был временно ограничен перечень предоставляемых услуг. Теперь, после завершения ремонтных работ, отдел возобновил работу в полном объёме.

В обновлённом отделе начальник минской ГАИ анонсировал оказание следующих услуг:

Выдача водительских удостоверений после успешного прохождения обучения и сдачи экзаменов.

Выдача водительских удостоверений после переподготовки на другие категории.

Приём теоретических и практических экзаменов на право управления транспортными средствами.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в Минске в одном из ТЦ открылся новый МРЭО. Правда, перечень услуг там пока ограниченный.

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