В Минске пообещали торжественно открыть первую в СНГ супербыструю зарядку электромобилей

Опубликовано: 09.11.2022 09:43 , Обновлено: 09.11.2022

В Белнефтехиме сообщили, что планируют построить в Минске в микрорайоне Брилевичи "первый в СНГ отдельно расположенный супербыстрый зарядный комплекс для электротранспорта".

Общая мощность комплекса составит 700 кВт. «Это первый отдельно расположенный комплекс, не имеющий аналогов ни в нашей стране, ни на территории СНГ», – похвалились в Белнефтехиме. Самое интересное, что там смогут одновременно заряжаться не только легковые, но и электробусы.

А в самом комплексе обещают магазин безоператорной торговли и внедрение неких систем «умного города».

Стоит учитывать, что если в комплекс приедут заряжаться одновременно легковые электромобили и электробус, то большую мощность будут отдавать последнему. Так что может случиться так, что в некоторые периоды времени комплекс не будет таким уж супербыстрых для рядовых минчан.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Национальной академии Наук (НАН) Владимир Гусаков заявил, что стоимость белорусского электромобиля не должна превышать $20-25 тыс. По его словам, это «именно автомобиль массового пользования».

В Академии наук пообещали продавать белорусский электромобиль не более чем за $20-25 тыс.