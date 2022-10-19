В Академии наук пообещали продавать белорусский электромобиль не более чем за $20-25 тыс.

Опубликовано: 19.10.2022 08:44 , Обновлено: 19.10.2022

Глава Национальной академии Наук (НАН) Владимир Гусаков заявил, что стоимость белорусского электромобиля не должна превышать $20-25 тыс. По его словам, это «именно автомобиль массового пользования».

К сожалению, он не сообщил, когда белорусские электромобили могут появится в продаже.

Также Гусаков рассказал, что названная цена не касается спортивных электромобилей, потому что их могут выпустить всего лишь десятки экземпляров.

«Они, конечно, будут дороже, но и более эксклюзивные», — заявил глава НАН.

И подчеркнул, что научная разработка спортивного электрокара «может быть очень дорогой», а вот когда ее выпускают в серийное производство, «себестоимость снижается».

Напомним, в сентябре ученые Академии наук показали электрокабриолет без крыши, способный разогнаться до 120 км в час.

Максимальная скорость у него 120 км/час, до которых он может разогнаться за 6 секунд. Проехать без подзарядки авто может 200 км. Вес электромобиля — более 1 тонны. Ученые утверждают, что практически вся электроника собственного производства.

Там подчеркнули, что 70% деталей в опытных моделях электрокаров Академии наук, представленных на выставке, белорусского производства.

По ссылке вы можете посмотреть фото разработки белорусских ученых:

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