В Минске перестали работать светофоры сразу на нескольких перекрестках
В Минске перестали работать светофоры сразу на нескольких перекресткахГосавтоинспекция (ГАИ) Минска предупредила, что в столице перестали работать светофоры сразу в нескольких местах. На ремонт уже отправились бригады «СМЭП Мингорисполкома».
В ГАИ попросили учитывать во время поездок, что на этих перекрестках светофоры пока не функционируют:
- на пересечении проспекта Жукова и улицы Глаголева;
- на пересечении проспекта Независимости и улицы Янки Купалы;
- на пересечении улиц Янки Купалы и Интернациональной;
- на пересечении улиц Янки Купалы и Куйбышева.
Также до 16:00 не работает светофор на пересечении улиц Матусевича и Данилы Сердича.
Напомним, что в случае, если светофоры отключены или неисправны, водители должны руководствоваться разметкой и знаками на перекрестках. Также для регулирования движения вручную на них могут быть направлены экипажи ГАИ.
Тем временем «СМЭП Мингорисполкома» (Служба материально-эксплуатационного обеспечения), которое занимается техническим оснащением столичных дорог, предупредило минчан о новой “фишке” обычных светофоров. В скором времени на каждом из них можно будет найти особый QR-код (код быстрого отклика). Узнали, в каком случае его нужно будет сканировать.