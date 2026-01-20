Опубликовано: 20.01.2026 13:28 , Обновлено: 20.01.2026

В Минске перестали работать светофоры сразу на нескольких перекрестках

Госавтоинспекция (ГАИ) Минска предупредила, что в столице перестали работать светофоры сразу в нескольких местах. На ремонт уже отправились бригады «СМЭП Мингорисполкома».

В ГАИ попросили учитывать во время поездок, что на этих перекрестках светофоры пока не функционируют:

на пересечении проспекта Жукова и улицы Глаголева;

на пересечении проспекта Независимости и улицы Янки Купалы;

на пересечении улиц Янки Купалы и Интернациональной;

на пересечении улиц Янки Купалы и Куйбышева.

Также до 16:00 не работает светофор на пересечении улиц Матусевича и Данилы Сердича.

Напомним, что в случае, если светофоры отключены или неисправны, водители должны руководствоваться разметкой и знаками на перекрестках. Также для регулирования движения вручную на них могут быть направлены экипажи ГАИ.

Тем временем «СМЭП Мингорисполкома» (Служба материально-эксплуатационного обеспечения), которое занимается техническим оснащением столичных дорог, предупредило минчан о новой “фишке” обычных светофоров. В скором времени на каждом из них можно будет найти особый QR-код (код быстрого отклика). Узнали, в каком случае его нужно будет сканировать.

В Минске решили вешать QR-коды на светофорах