В Минске на 7 месяцев решили перекрыть мост между 2 микрорайонами. Заявлен перепробег «максимум 1 км»

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Опубликовано: 30.04.2025 14:41 , Обновлено: 30.04.2025

Жителей южной части Минска предупредили, что с 10 мая на семь месяцев (до 13 декабря) будет полностью перекрыт участок улицы Голодеда — от пересечения с ул. Уборевича до пересечения со Свислочской. Как сообщили в «Гордорстрое», это необходимо для реконструкции путепровода на Голодеда.

По словам директора «Гордорстроя» Сергея Панёва, которые привело госагентство «Минск-Новости», основная цель реконструкции — повышение грузоподъёмности путепровода до 112 тонн. Для этого будут ремонтировать ригели и усиливать опоры.

А полное перекрытие движения на семь месяцев вызвано тем, что «путепровод узкий» (по две полосы в каждую сторону), и «закрыть его частично не представляется возможным». Полное закрытие, как заверил руководитель, позволит провести работы «значительно быстрее».

В «Гордорстрое» при этом предположили, что «большой проблемы для трафика не будет», так как существуют варианты объезда через МКАД или через улицу Ташкентскую.

Кроме того, источник, ссылаясь на слова специалиста, заявил, что перепробег составит «максимум 1 км» . [link href=“https://yandex.by/maps/157/minsk/?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Минск [/link][link href=“https://yandex.by/maps/157/minsk/?ll=27.652762%2C53.844624&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=17” style=“position: absolute; top: 14px;”] Минск — Яндекс Карты [/link] Embedded content

Но, как подсчитали журналисты Telegraf.news, расстояние между двумя перекрёстками (Уборевича-Голодеда и Свислочской-Голодеда) до ремонта — 500 метров. Объезд же через Ташкентскую улицу (Уборевича-Ташкентская-Свислочская) вытягивает на 3,7–3,8 км. А объезд через МКАД — и вовсе на 4,6–11,8 км (в зависимости от направления и особенностей развязок).

Где спрятан тот самый «километровый» перепробег, неизвестно.

В сообщении «Гордорстроя» ничего не говорится о том, как изменится движение общественного транспорта. Также пока ничего не сообщал ни «Минсктранс», ни «Столичный транспорт и связь». Через этот участок пролегают маршруты автобусов 88с, 98с, 108, 148с, 164, а также маршрутки 1088.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, какие белорусские дороги и мосты ждут ремонта в этом и следующем годах.

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