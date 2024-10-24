В Минске маршрутка столкнулась с легковушкой – 5 человек в больнице

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Опубликовано: 24.10.2024 07:33 , Обновлено: 24.10.2024

В Минске днём 23 октября произошло ДТП с участием маршрутки. На одном из перекрёстков микроавтобус столкнулся с легковушкой, в результате чего пострадали трое пассажиров маршрутки. Медики скорой помощи также увезли с места ДТП в больницу водителя и пассажира легковушки.

Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, авария случилась около 15:00 на пересечении проспекта Дзержинского с улицей Щорса. Маршрутка марки Fiat, за рулём которой был 58-летний водитель, завершала движение на запрещающий сигнал светофора и врезалась в легковой Hyundai, который поспешил выехать на перекресток, как только ему загорелся “зелёный”.

Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун рассказала, что всех пострадавших в ДТП после осмотра и проведения всех необходимых диагностических исследований отправили по домам, на амбулаторное лечение.

















В связи с данным ДТП инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Татьяна Соколинская напомнила водителям правила безопасного проезда перекрёстков. В частности, она призвала водителей заблаговременно снижать скорость перед регулируемым перекрестком и “быть готовым остановиться при смене сигналов светофора”.

Ранее Telegraf.news рассказал об опасности, которую таит в себе жёлтый сигнал светофора. Именно он, по словам инспекторов ГАИ, включается “одновременно для всех направлений”, а несоблюдение его требований может не только спровоцировать аварию, но и “ударить” по кошельку водителя.

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