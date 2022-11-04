В Минске ГАИ запланировала усиленные рейды на больших выходных с 4 по 8 ноября. Кого будут ловить?

Опубликовано: 04.11.2022 06:58 , Обновлено: 03.11.2022

В Минске ГАИ с 4 (пятница) по 8 (вторник) ноября решила устроить рейды по улицам города. Инспекторы будут ловить пьяных водителей и пешеходов.

В ГАИ заявили, что мероприятия в рамках рейда будут проводиться с целью предупреждения ДТП из-за присутствия пяьных минчан на дорогах.

В ходе рейда гаишники перейдут на усиленный вариант службы, а наряды будут дежурить рядом с “увеселительными заведениями и объектам торговли”. Также патрульные будут контролировать места массового отдыха.

Кроме этого, в ГАИ попросили минчан сообщать о пьяных, которые пытаются сеть за руль автомобиля, а также о пьяных пешеходах на проезжей части по номеру 102.

Ранее Телеграф сообщил, что с 27 октября в силу вступили новые Правила дорожного движения. Они касаются как водителей автомобилей, так и велосипедистов и пешеходов, особенно со средствами персональной мобильности (например, электросамокатами).

В ГАИ за две минуты объяснили, что изменилось в белорусских ПДД с 27 октября