В Минске ГАИ решила "успокоить" 280 мест на улицах

Опубликовано: 01.04.2026 08:04 , Обновлено: 01.04.2026

Столичная Госавтоинспекция (ГАИ) разработала комплекс мероприятий для "успокоения" движения на улицах города и во дворах жилых многоэтажек. План на ближайшую пятилетку состоит примерно из 280 пунктов. Узнали, как именно инспекторы и дорожники решили "успокаивать" автомобильный трафик в столице.

Как пояснил заместитель начальника столичной ГАИ Денис Ливанович, успокоить движение автотранспорта решили на подъездах к школам и детским садам, выходам к детским площадкам. Также дополнительные меры по успокоению трафика предпримут во дворах в спальных густонаселенных микрорайонах, особенно там, где наблюдается постоянный дефицит парковок и где машины водители вынуждены парковать вдоль дорог, особенно в ночное время.

Среди конструктивных решений, за счёт которых в ГАИ рассчитывают “успокоить” столичные улицы, Ливанович назвал обустройства новых искусственных неровностей (так называемых “лежачих полицейских”) и заужение дорог, передало агентство БЕЛТА.

“Это будет конструктивное заужение проезжей части вблизи пешеходных переходов, преимущественно нерегулируемых. Это необходимо для того, чтобы водитель транспортного средства мог своевременно заметить пешехода при выходе на проезжую часть и стоящий автомобиль не мешал”, - пояснил представитель ГАИ.

Дополнительно вблизи школ и садов продолжат обустраивать так называемые “пикап-зоны” - “карманы”, куда автомобили могут заехать для посадки или высадки детей. Отдельное внимание будет уделено уличному освещению, при необходимости - обустроены новые пешеходные переходы и обновлена дорожная разметка.

Ливанович пояснил, что подобные инженерные решения у школ внедряются после мониторинга общественного мнения, то есть специалисты ориентируются на реальный запрос самих пешеходов и автовладельцев. Особое внимание в плане на новую пятилетку уделено средствам персональной мобильности, включая трюковые самокаты и другие устройства, которые становятся популярными у детей.

Кстати, весной Госавтоинспекция попросила белорусов не лениться и жаловаться на проблемные участки на дорогах - опасные выбоины и ямы, которые нередко “всплывают” по весне, после того, как сошёл снег. Для этого достаточно сделать три простых шага, отправив сообщение в специальный чат-бот, который называется «Добрая дорога».

Как белорусам быстро пожаловаться на ямы на дороге? ГАИ предложила сделать фото и еще два шага