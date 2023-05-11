В Минске ГАИ объявила "отработку" дорог и территорий. Кому пообещали "особое внимание"?

Опубликовано: 11.05.2023 16:44 , Обновлено: 11.05.2023

В Минске в Советском районе в ГАИ объявили о уже проходящей "отработке автодорог" а также территории рядом с местами массового отдыха. Там пообещали ловить нарушителей среди водителей, пешеходов и даже велосипедистов и СПМщиков.

“Цель мероприятия – предупреждение дорожно-транспортных происшествий и пресечение фактов нарушения Правил дорожного движения как водителями, пешеходами, а также пользователями велосипедов и СПМ (средства персональной мобильности - Ред. )”, - сообщили в ГАИ.

Столичные инспекторы намерены не только штрафовать, но и проводить “профилактическую работу”. Для чего водителям и проходим даже вручают “памятки” и беседуют на тему воздления в пьяном виде и без прав.

При этом особое внимание в ГАИ пообещали уделять пешеходам и велосипедистам.

Ранее Телеграф сообщил, что в столице Беларуси также установили особую камеру определения скорости.

В Беларуси установили новый тип камер, измеряющих скорость. Кого ловят?