В «Минск-Мире» без ведома жильцов стоянку у многоэтажки сделали платной. Что потребовали в мэрии?

Опубликовано: 27.11.2025 15:06 , Обновлено: 27.11.2025

Жители одной из многоэтажек в экспериментальном столичном комплексе «Минск-Мир» пожаловались в районную администрацию на то, что застройщик без их ведома сделал автомобильную стоянку во дворе дома платной. На этапе строительства дома застройщик, по словам жильцов, отказался закрывать проезд во двор шлагбаумом и обещал, что стоянка будет бесплатной, однако на деле оказалось иначе.

С такой проблемой столкнулись жильцы дома №1 по улице Леонида Левина, сообщили в Telegram-канале администрации Октябрьского района Минска. Это 21-этажная новостройка и вопрос парковки здесь, как и в других многоэтажках «Минск-Мира» традиционно стоит очень остро.

Как пояснили местные жители на личном приеме у главы районной администрации Эдуарда Томильчика, ещё на этапе строительства дома застройщику предлагали огородить плоскостную стоянку во дворе шлагбаумом. Однако менеджер компании, по словам обратившихся, в устной форме отмёл этот вариант как “невозможный” и при этом заверил, что делать парковку платной не планируется.

Однако по прошествии какого-то времени по окончании строительства собственников поставили перед фактом: проект прилегающей к дому территории изменили. Так во дворе появились шлагбаумы, а парковка превратилась в платную.

По словам заявительницы, наличие парковочных мест для многих жителей дома был принципиальным и если она знала о том, что за парковку во дворе собственного дома ей придётся платить они лично не рассматривала бы этот вариант при покупке квартиры.

Впрочем, прямого нарушения законодательства Томильчик с ходу не нашёл. Он пояснил, что изменения проектной документации в части мест общего пользования, к которым относится и парковка, застройщик с жильцами согласовывать не обязан. Парковочные места в квартале “Минск-Мир” по общему правилу за конкретными квартирами не закрепляются.

Тем не менее, глава администрации Октябрьского района поручил направить застройщику официальный запрос с требованием дать подробное разъяснение всех нюансов спорной ситуации.

Ранее Telegraf.news рассказал, что жители “Минск-Мира” окрестили свой микрорайон, как место, где “каждый день” работают эвакуаторы. Местные регулярно жалуются в соцсетях на то, что парковочных мест в этом районе “катастрофически мало” на то количество людей, которые там проживают, из-за чего водителям нередко приходится оставлять машину “где получится”.

«Напротив штрафстоянка, совпадение?» — Минчанам показали микрорайон, где «каждый день» эвакуаторы забирают машины