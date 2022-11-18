В Мингорисполкоме решали, как создать "некомфортные условия" для велосипедистов на переходах

Опубликовано: 18.11.2022 15:33 , Обновлено: 18.11.2022

Заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович рассказал 18 ноября, что нововведения в ПДД Беларуси, разрешающие не спешиваться велосипедистам перед пешеходным переходом, могут привести к печальным последствиям.

В ГАИ и Мингорисполкоме решили придумать, как заставить велосипедистов хотя бы притормозить перед пешеходным переходом. Для этого на комиссии с председателем Мингорисполкома обсудили “комплекс мероприятий по безопасности дорожного движения”.

“Там были рассмотрены конкретные методы, в том числе применение возле пешеходных переходов шероховатостей, турникетов и других конструктивных изменений, которые создают некомфортные условия для передвижения на высокой скорости”, - рассказал Денис Ливанович, [link href=“https://minsknews.by/velosipedistam-mozhno-ne-speshivatsya-na-peshehodnyh-perehodah-kak-pri-etom-obespechit-bezopasnost/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] агентство “Минск-Новости”.

Там также подумали над “изменением конфигурации подходов к пешеходным переходам”. Что это значит - пока не совсем ясно. Обсуждали ли чиновники и представители ГАИ, зачем вообще в ПДД разредмшил велосипедистам не спешиваться перед переходами, там не рассказали.

Ранее Телеграф сообщил, что с 27 октября в силу вступили новые Правила дорожного движения. Они касаются как водителей автомобилей, так и велосипедистов и пешеходов, особенно со средствами персональной мобильности (например, электросамокатами).

В ГАИ за две минуты объяснили, что изменилось в белорусских ПДД с 27 октября