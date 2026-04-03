В Мингорисполкоме объяснили создание госсистемы продаж билетов на автобусы и маршрутки: "Отсутствует единое понимание"

Опубликовано: 03.04.2026 09:41 , Обновлено: 03.04.2026

Директор госпредприятия "Столичный транспорт и связь" Юрий Супранович объяснил, какие преимущества даст пассажирам и перевозчикам новая общая республиканская система по бронированию и продаже проездных билетов на автобусы и маршрутки.

Именно “Столичный транспорт и связь”, согласно недавнему президентскому указу, будет выступать единым оператором новой информационной госсистемы бронирования и продажи проездных. Предприятие будет отвечать за консолидацию всех процессов и выступать связующим звеном между пассажирами и пассажирскими терминалами и перевозчиками. По словам Супрановича, преимущества от такой единой системы получат обе стороны.

Так, после вступления в силу президентского указа для пассажиров будет упрощена сама покупка билетов (их можно будет забронировать прямо через новую систему), что, по замыслу разработчиков, должно облегчить людям выстраивание логистики поездок.

Для перевозчиков же, по словам Супрановича, выстраивать механизм логистики с финансовой точки зрения с новой системой также будет проще. Получат определённые преимущества и операторы пассажирских перевозок.

“К сожалению, на данный момент отсутствует чёткое, единое понимание процессов по освоению пассажиропотока, по оценке и оцифровке этих данных. Эта система позволит операторам получить также единую базу и видеть, прозрачны ли те процессы, которые связаны с перевозкой пассажиров в пригородном, междугородном и международном сообщении”, - пояснил цель создания единой системы Супранович.

Напомним, сама система должна заработать к 1 июля 2027 года, а создавать её будут на основе государственной цифровой платформы «Умный город» за счет средств Минского горисполкома.

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