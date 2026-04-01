В Беларуси создают госсистему продажи билетов для всех маршруток и автобусов

Опубликовано: 01.04.2026 19:36 , Обновлено: 01.04.2026

Президент Беларуси подписал указ о создании в Беларуси единой контролируемой государством системы продаж билетов пассажирам регулярного сообщения.

Речь идёт об автобусах, маршрутках, которые ходят на пригородных, междугородных и международных маршрутах.

Система должна заработать до 1 июля 2027 года. А создавать её будут на основе государственной цифровой платформы «Умный город» за счет средств Минского горисполкома.

Авторы закона выразили уверенность, что обязательная для частников и госперевозчиков система продаж билетов не приведет к дополнительным расходам для пассажиров. Про владельцев транспортных компаний они не уточнили.

Впрочем, в сообщении пресс-службы Дворца Независимости утверждается, что новая система должна помочь государству контролировать денежные потоки в сфере перевозок пассажиров и добавит «прозрачности» в этот бизнес.

Для пассажиров же появится возможность «получать актуальную информацию о расписании движения автобусов всех перевозчиков», а также выбирать оптимальные маршруты.

Пока неясно, останется ли возможность купить билет прямо в маршрутке, или нужно будет бронировать его только через новую систему.