В МЧС Беларуси объяснили, когда в легковом авто обязан быть огнетушитель объёмом не менее 2 литров

Опубликовано: 27.07.2025 15:36 , Обновлено: 27.07.2025

Достаточно ли белорусским автомобилистам возить в багажнике или салоне своего авто огнетушители маленького объема - до 1 литра? Такие часто можно встретить в продаже и, как правило, именно водители выбирают минимальный объём для оснащения своего транспортного средства - ведь без этого обязательного элемента в Беларуси невозможно пройти техосмотр. Если какие-то нормативы по объёму для легковушек и что думают о таких маленьких огнетушителях пожарные, рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве признали, что наличие маленького огнетушителя - до 1 литра - в автомобиле, с точки зрения безопасности, “это лучше, чем ничего”, но его возможностей “может не хватить при серьезном возгорании” .

Сам факт наличия огнетушителя в любом автомобиле на белорусских дорогах является обязательным требованием - за тем, чтобы огнетушитель был исправен и сертифицирован, следят и инспекторы ГАИ, и сотрудники Транспортной инспекции и МЧС в ходе тематических рейдов, которые устраивают регулярно. Однако строгих требований по объёму самого огнетушителя в гражданскому транспорту физических лиц в Беларуси со стороны спасательного ведомства не предъявляется, пояснили в МЧС.

[info_b]А вот в Правилах дорожного движения, на которые в первую очередь следует ориентироваться водителям, в Приложении 4, где перечислены все неисправности автомобиля, требования к объёму огнетушителя прописаны чётко:

не менее 1 литра для легковых авто,

не менее 2 литров - для автобусов и грузовых авто.

За нарушение правил эксплуатации транспортного средства и вождение авто с неисправностями водителя могут привлечь к административной ответственности по статье 18.11, которая предусматривает штраф в размере 1 базовой величины, то есть до 42 рублей сегодня.[/info_b]

В то же время для транспортных средств юридических лиц чёткие требования к объёму огнетушителей предъявляют уже и инспекторы спасательного ведомства. Они прописаны в “Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения”, утвержденной Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 21 декабря 2021 г. № 82 “Об обеспечении пожарной безопасности”.

В этой инструкции, в частности, указано, что легковой автомобиль, на котором осуществляется перевозка пассажиров, должен быть оснащен одним порошковым огнетушителем объемом не менее 2 литров . Маршрутки максимальной массой менее 5 тонн должны быть оборудованы одним двухкилограммовым и одним четырёх килограммовым огнетушителями, а на микроавтобусе массой более 5 тонн четырёх килограммовых огнетушителей должно быть 3 - один в кабине водителя и два - в салоне.

В МЧС подчеркнули, что объём огнетушителя, который находится под рукой у водителя, в случае ЧП может сыграть решающую роль и предотвратить печальные последствия. “Чем больше объем – тем больше шансов ликвидировать загорание”, - подчеркнули спасатели.

Что делать в случае возгорания авто?

В МЧС поделились алгоритмом действий водителя в случае, если автомобиль загорелся прямо в дороге.

В первую очередь следует как можно скорее остановиться (в идеале - съехав на обочину) и покинуть автомобиль, выведя всех пассажиров на безопасное расстояние. Вторым шаг должен быть звонок в оперативные службы - подразделения МЧС в Беларуси можно вызвать по бесплатному для всех операторов номеру 101 и 112. Если возгорание небольшое, нужно воспользоваться огнетушителем, чтобы его ликвидировать. Если дым идёт из-под капота, его следует слегка приоткрыть, направить в щель струю огнетушителя и сбить пламя. Только после этого можно открыть капот полностью и дотушить остатки возгорания.

Если же пламя сильное, спасатели рекомендуют не рисковать, а отойти на безопасное расстояние и ждать приезда спасателей.

Ранее Telegraf.news рассказал, как можно самим попытаться потушить огонь, не причинив и себе, и автомобилю ещё больший вред, и что делать, если в салоне не оказалось огнетушителя.

Как потушить авто, если нет огнетушителя? В ГАИ Минска дали советы