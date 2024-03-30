В Китае объявили о прорыве. Электромобиль, меняющий правила, выйдет уже в мае?

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Опубликовано: 30.03.2024 07:40 , Обновлено: 29.03.2024

Твердоэлектролитные элементы — это Святой Грааль среди инженеров электромобилей. Ведущие страны мира сражаются в гонке их разработки. Китайцы же заявили, что у них такие батареи уже есть, а первая машина с такой технологией поступит в продажу в мае.

Автомобилем, который будет оснащен батареей, созданной по такой технологии, станет IM L6, заверили в Китае.

[inf]IM Motors — компания, принадлежащая не только гиганту SAIC, но и группе Alibaba, который принадлежит и. Aliexpress. Сама модель L6 была показана на Женевской ярмарке. Этот автомобиль с обтекаемым кузовом, который напоминает, например, Hyundai Ioniq.[/inf]

Производители пообещали, что будут доступны две версии автомобиля: с элементами до 100 кВтч, но жидкая с использованием марганца. Здесь дальность поездки на одной зарядке ожидается до 720 км. В свою очередь, версия с твердым электролитом имеет 130 кВтч, самую быструю зарядку на 900 В и запас хода более 1000 км.

В при стартовой цене от 49700 долларов IM L6 позиционирует себя как грозный конкурент на рынке электромобилей.

А вот как автомобиль выглядит внутри:

Не все в сфере электромобилестроения поверили в такие обещания китайцев. Согласно прогнозам экспертов, самое раннее, когда произойдет внедрение элементов с твердым электролитом в электромобилях, это 2027 год, и только в избранных топовых моделях.

Действительно ли китайцы совершили прорыв? Об этом мы узнаем в ближайшие недели.

Ранее Telegraf.news сообщил, что генеральный директор ГНУ “Объединенный институт машиностроения” НАН Беларуси Сергей Поддубко заявил в интервью госагентству БелТА, что там начали “интенсивно осваивать новые технологии, закупать оборудование, обучать специалистов”, чтобы начать производство первого белорусского электромобиля.

По его словам, с его стартом в Беларуси повысят пошлины на иностранные электромобили.

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