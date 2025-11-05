В КГК рассказали о нарушениях при строительстве дорог в Беларуси — «Мимо пройти не можем»

Опубликовано: 05.11.2025 14:16 , Обновлено: 05.11.2025

Председатель Комитета государственного контроля (КГК) Василий Герасимов заявил, что после доклада Александру Лукашенко предложил передать холдинг «Белавтодор» в управление Министерству транспорта. Решение связано с многочисленными нарушениями в ремонте и строительстве дорог.

«Много нареканий со стороны граждан по качеству выполняемых работ. Это подтверждают жалобы, которые поступают в Комитет государственного контроля. Есть нарекания и со стороны надзорных органов», — отметил он.

По словам главы КГК, Госстройнадзор выявил в 2025 году 1,5 тысячи дефектов. «Конечно, такое положение вещей недопустимо. Есть вопросы по умышленному завышению стоимости работ. Мы мимо этого пройти не можем, вплоть до возбуждения уголовных дел», — заявил Василий Герасимов.

При этом глава Госконтроля не уточнил, как именно перевод «Белавтодора» под управление министерства поможет исправить выявленные недостатки.

Василий Герасимов также объявил, что объемы строительства и ремонта дорог растут, как и их финансирование.

Ранее Telegraf.news писал, сколько дорог планируется реконструировать в следующую пятилетку и когда белорусские дорожники полностью откажутся от практики ямочного ремонта. Об этом 21 октября рассказал Сергей Леончик, заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

В Минтрансе рассказали, когда на дорогах Беларуси перестанут делать ямочный ремонт