ГАИ предупредила белорусов о штрафах за езду с выключенными фарами с 25 мая. Сколько базовых?

Опубликовано: 20.05.2024 21:12 , Обновлено: 20.05.2024

Скоро летние каникулы у школьников - водителям на дорогах нужно быть еще внимательнее. Госавтоинспекция Беларуси объявила акцию "Внимание - дети!", водители, которые с 25 мая по 5 июня будут ездить с выключенными фарами, могут получить штраф.

Так, согласно пункту 166.9 Правил дорожного движения (ПДД), водители в эти дни в светлое время суток обязаны ездить с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. За нарушение, согласно ст. 18.13 КоАП, грозит штраф до трех базовых величин (до 120 рублей).

При этом после 5 июня включать фары при движении водителям уже необязательно. Однако с 25 августа по 5 сентября - снова надо, согласно ПДД.

В ГАИ напомнили, что в преддверии летних каникул школьников водители должны быть крайне внимательны при проезде пешеходных переходов около школ, детских садов, во дворах, возле остановок общественного транспорта. Конечно, необходимо также соблюдать скоростной режим и следить за безопасной перевозкой детей.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как гродненская ГАИ организовала на днях спецмероприятие “Фильтр”, результатом которого стало более 50 выявленных инспекторами административных правонарушений. Как правило, для таких рейдов выбирают утро понедельника и первого рабочего дня, следующего за праздничными выходными.

В Гродно инспекторы заузили полосы движения и выявили 50 нарушителей. В ГАИ объяснили, на кого нацелили «Фильтр»