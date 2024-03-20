В Гродно мужчина сел за руль с правами не той категории. Что решили в ГАИ?

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Опубликовано: 20.03.2024 15:07 , Обновлено: 20.03.2024

На днях сотрудники Госавтоинспекции остановили 44-летнего жителя Гродно для рядовой проверки документов. Выяснилось, что права у мужчины были, вот только не те...

Инспекторы обнаружили у белоруса водительское удостоверение без категории “С”, которая требуется для управления грузовым автомобилем. На вопрос сотрудников Госавтоинспекции: “Как так произошло?” мужчина ответил, что “его попросил коллега по работе, а он даже не глянул в техпаспорт”.

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В итоге водителя от управления отстранили, а автомобиль отправили на штрафстоянку, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Согласно Статье 18.19. КоАП РБ, мужчине грозит административная ответственность в виде штрафа от 5 до 50 базовых величин (от 200 до 2000 белорусских рублей).

[info_b] Категория “B” даёт право на вождение автомобилей с массой до 3,5 тонн и девятью пассажирскими креслами (вместе с водительским). Также разрешено использовать прицеп с массой 750 кг, однако общая масса не должна превышать допустимую норму.

С категорией “C” водители могут управлять автомобилями массой от 3,5 тонн и более. Допустимое количество пассажирских сидений в этом случае составляет восемь штук (вместе с водительским). Также есть возможность использовать прицеп до 750 кг. [/info_b]

Ранее Телеграф писал, что за дефекты номерного знака автомобиля сотрудники Госавтоинспекции в Беларуси могут привлечь к административной ответственности.

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