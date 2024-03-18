Штраф до 80 рублей. Когда за выцветший и поврежденный номерной знак белорусов могут наказать?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 18.03.2024 14:29 , Обновлено: 18.03.2024

За дефекты номерного знака автомобиля сотрудники Госавтоинспекции в Беларуси могут привлечь к административной ответственности. Что об этом написано в Кодексе об административных нарушениях (КоАП) и Правилах дорожного движения (ПДД)?

Нечитаемость номерного знака автомобиля — одна из тех причин, которая может привлечь внимание сотрудников ГАИ. В каких случаях это может стать для автовладельца проблемой, рассказали эксперты портала ABW.

Грязный регистрационный знак

“Управление транспортным средством с нечитаемым или нестандартным регистрационным знаком влечет ответственность в виде штрафа в размере до двух базовых величин (80 рублей)” , — сказано в ч. 7 ст. 18.11 КоАП.

Следовательно, если номерной знак нечитаем из-за грязи, то водителя автомобиля могут наказать именно по этой статье. Именно поэтому автомобилистам рекомендуют следить за состоянием госзнака и протирать его по мере необходимости.

Выцветший или поврежденный регистрационный знак

Если прочитать регистрационный знак стало трудно из-за естественных причин (то есть когда краска выцвела), то при техосмотре автовладельца обяжут его заменить. Об этом при остановке такого автомобиля напомнят и инспекторы ГАИ. Устранив дефект самостоятельно, например подкрасив его краской в цвет, проблем все равно не избежать — с таким знаком автомобиль не пройдет техосмотр.

Заменить знак можно в Полиграфическом центре МВД. Для физических лиц замена одного знака будет стоить 45 рублей , замена комплекта (2 шт. ) - 60 рублей . Если возможности заменить номер в полиграфическом центре МВД нет, можно воспользоваться услугой “доставки регистрационных знаков к месту регистрации (проживания) автовладельца” (в территориальное МРЭО ГАИ).

[info_b]Примечание к ст. 18.11 КоАП Республики Беларусь.

Регистрационный знак транспортного средства признается нестандартным при несоответствии его обязательным для соблюдения требованиям технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза. Исполнение регистрационных знаков должно обеспечивать их прочтение днем в ясную погоду с расстояния не менее 40 метров.[/info_b]

Требования к установке регистрационного знака

Технический регламент Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» гласит, что государственные регистрационные знаки должны устанавливаться на транспортном средстве в местах, предусмотренных его конструкцией.

Для их крепления должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление номеров при помощи рамок.

Болты, винты, рамки не должны загораживать буквы, цифры, окантовку и иные надписи, а также изображение государственного герба.

Не допускается закрывать регистрационный знак органическим стеклом или иными материалами.

Не допускаются дополнительные отверстия для крепления номеров машины или в иных целях (ТР ТС 018/2011, раздел 12 «Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств»).

Какие регистрационные знаки не подлежат замене?

По действующим правилам, замене в Беларуси не подлежат:

знаки на транспортных средствах, незарегистрированных в Республике Беларусь;

содержащие отличные от установленных виды защиты (пленки и т.п.);

знаки, части которых не подходят друг к другу по виду разлома;

содержащие менее 3-х цифр и не содержащие буквенные символы серии и номера региона;

не соответствующие данным техпаспорта;

утерянные;

не оригинальные (поддельные, перебитые, изготовленные не на алюминиевых пластинах и (или) без клейма поставщика пластин).

Ранее Телеграф писал о том, как Госавтоинспекция Беларуси в своем TikTok-канале рассказала, как нужно менять водительское удостоверение и за что при этом нужно будет заплатить. Комментаторы задали много вопросов.

«Зачем их вообще менять?» — В ГАИ рассказали, кому полагаются права на 20 лет. Белорусы ответили