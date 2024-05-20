В Гродно инспекторы заузили полосы движения и выявили 50 нарушителей. В ГАИ объяснили, на кого нацелили «Фильтр»

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Опубликовано: 20.05.2024 15:26 , Обновлено: 20.05.2024

Гродненская Госавтоинспекция в понедельник, 20 мая, отчиталась о проведении спецмероприятия "Фильтр", которое устроили утром на дорогах Октябрьского района города. Его результатом стало более 50 административных правонарушений, которые пресекли инспекторы. Посмотрели, как именно они организуют подобные "Фильтры".

Спецмероприятия под названием “Фильтр” белорусская ГАИ устраивает регулярно. Зачастую для них выбирают утро понедельника и первого рабочего дня, следующего за праздничными выходными. Для этого инспекторы искусственно зауживают на время мероприятия полосы движения и останавливают на выделенной полосе транспортные средства , проверяя документы водителей, их состояние и состояние их машин.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

За одно только утро понедельника, 20 мая, работая в усиленном режиме, гродненским инспекторам удалось пресечьболее 50 правонарушений, самыми распространёнными из которых были:

отсутствие техосмотра;

управление авто с техническими неисправностями;

не пристегнутый ремень безопасности;

перевозка детей без детского удерживающего устройства.

Кроме того, по данным инспекторов удалось задержать одного водителя-бесправника.

Тем временем в ГАИ Гомельской области сообщили о профилактическом мероприятии, которое будет проходить в регионе в течение всей этой недели - с 20 по 24 мая . В рейды инспекторы пообещали выйти вместе с сотрудниками Транспортной инспекции и предприятия “Белтехосмотр”. Проверить в преддверии окончания учебного года и школьных каникул решили, в частности, водителей автобусов, которые отвечают за перевозку детей. Проверять пообещали следующее:

физическое состояние водителей,

наличие в путевом листе отметки о прохождении предрейсового медицинского осмотра,

техническое состояние автобусов,

наличие отметки о проведении с водителями инструктажа по правилам перевозки групп детей.

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