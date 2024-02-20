В ГПК показали видео километровых очередей из фур на границе Беларуси с Литвой

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Опубликовано: 20.02.2024 14:27 , Обновлено: 20.02.2024

Государственный пограничный комитет Беларуси во вторник, 20 февраля, в очередной раз пожаловался на медленно оформление транспорта на границе с Литвой. По данным ведомства, на протяжении последних суток в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") их литовские коллеги оформляли всего 3 фуры в час. Белорусские пограничники показали видео огромной очереди из грузовиков, которая растянулась на километры.

По данным ГПК, именно литовское направление на сегодняшний день является “самым загруженным на пути в ЕС”. К утру 20 февраля оформления там ожидали около 450 фур.

“За сутки контрольные службы “Мядининкая” (“Каменный Лог”) приняли на свою территорию всего 17% авто от пропускной способности, т.е. 3 фуры в час из 20 возможных”, - пожаловались белорусские пограничники и показали видео очереди, скопившейся на белорусской стороне границы перед пунктом пропуска “Каменный Лог”.

По данным ведомства, сотрудники остальных литовских погранпереходов оформили 43% большегрузов. Немногим лучше ситуация в латвийском “Патерниеки” (с белорусской стороны “Григоровщина”), где пограничники оформили, по данным белорусских коллег, 48% от нормы (она, впрочем, более чем в два раза скромнее, чем для литовского “Мядининкая”). В польском пункте пропуска “Кукурыки” (“Козловичи”), для которого установлена самая большая норма (1200 грузовиков в сутки), сопредельная сторона оформила 70% фур от нормы.

Что касается легковушек, то самая длинная очередь к утру 20 февраля скопилась перед польским погранпереходом “Тересполь” (“Брест”). По данным белорусских пограничников, его сотрудники за сутки оформили лишь 44% авто от нормы.

Напомним, на днях на официальном сайте Сейма Литвы выложили текст законопроекта, который предполагает изменение действующего постановления о чрезвычайных ситуациях государственного уровня. В числе прочего авторы документа предложили остановить работу ещё двух пунктов пропуска на литовско-белорусской границе.

Уже с 1 марта? В Сейм Литвы внесли предложение закрыть ещё два КПП на границе в Беларусью

Если литовские парламентарии примут данный законопроект, то КПП «Лаворишкес» (с белорусской стороны — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка») закроют уже с 1 марта 2024 года, а белорусско-литовкую границу можно будет пересечь лишь через два оставшихся пункта пропуска — «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).