В ГПК Беларуси назвали точное время и погранпереходы, которые откроются на границе с Польшей
Государственный пограничный комитет Беларуси (ГПК) получил официальное уведомление от польских коллег об открытии границы. В белорусском ведомстве уточнили, какие погранпереходы возобновят работу уже завтра, и в котором часу запустят движение.
Как пояснили 24 сентября в ГПК, возобновят работу те шесть пунктов пропуска, которые были закрыты по инициативе польской стороны почти две недели назад:
- автодорожные пункты пропуска: Брест – Тересполь, Козловичи - Кукурыки,
- железнодорожные пункты пропуска: Гродно – Кузница-Белостокская, Берестовица — Зубки Белостокские, Свислочь – Семеновка, Брест – Тересполь.
В Госпогранкомитете также уточнили, что движение должно возобновиться в четверг, 25 сентября, в 1:00 по белорусскому времени. В заявлениях польской стороны фигурировала полночь, но из-за разницы во времени, в Беларуси на момент открытия границ будет на час позже.
[obnovleno_b]Тем временем в Таможенном комитете Беларуси уточнили, что оформление выезжающих в Польшу машин в пунктах пропуска начнут заблоговременно с 23:00.
“Ж/д составы для убытия на польскую сторону будут оформляться в таможенном отношении также заранее, по мере подачи их Белорусской железной дорогой”, - сообщили в ГТК Беларуси. [/obnovleno_b]
Ранее Telegraf.news рассказал, что вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак раскрыл главную причину, из-за которой власти страны решили наконец открыть границу с Беларусью. В своём посте в соцсети X политик подробно описал “закулисье успешного вмешательства в канцелярию премьер-министра Республики Польша”, результатом которого стало решение прекратить “большой польский шатдаун”.
Вице-спикер Сейма Польши раскрыл причины открытия границы с Беларусью