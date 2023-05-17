В Гомельской области начнет работу "передвижная заправка". Но заправляться на ходу не разрешат

Опубликовано: 17.05.2023 14:44 , Обновлено: 17.05.2023

В Гомельской области в агрогородке Новая Гута, что находится на границе с Украиной, решили закрыть АЗС "Белнефтехим". Она была очень популярна у туристов перед выездом в Украину, так как можно было заправить полный бак более дешёвого белорусского топлива.

Местное издание “Маяк” сообщило, что заправку закроют в связи с нерентабельностью с 1 июня. Однако местным жителям предложат заправляться по расписанию у “передвижной заправки”, которая будет посещать агрогородок в какие-то дни.

«Мы неоднократно ходатайствовали перед руководством РУП «Белоруснефть-Гомельнефтепродукт» о продолжении работы АЗС№ 28, но, к сожалению, руководство предприятия, учитывая нерентабельность объекта, приняло другое решение», — пояснил председатель Терюхского сельисполкома Анатолий Цалко.

Ранее Телеграф писал, что во вторник, 16 мая, впервые за последние 11 недель не произошло понижение цен на бензин и дизель. В государственном концерне никак не объяснили прекращение приятного для белорусов явления. Впрочем, там не раскрывали секрета, почему вообще решили 10 недель подряд снижать цены на заправках.

Белнефтехим перестал понижать цены топлива в Беларуси. Почему?