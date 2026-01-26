В Гомеле запустили автобусный рейс в Польшу, но через Могилёв

Опубликовано: 26.01.2026 14:57 , Обновлено: 26.01.2026

В официальном канале главы Гомельской области Владимира Привалова сообщили, что из областного центра запускают новый регулярный рейс в польский Краков. Правда, маршрут может вызвать недоуменные вопросы.

Оказалось, что с 10 февраля 2026 года из Гомеля впервые поедет автобус по регулярному международному маршруту Гомель – Краков. Но есть нюанс: он пролегает через Могилев, а затем уже через Брест и Варшаву поедет в конечную точку.

Ехать таким автобусом будет порядка 20 часов. Отправляться он будет с автовокзала «Гомель» в 7:10 и прибывать в конечный пункт в 1:30 по польскому времени.

Рейс будет выполняться 3 раза в неделю. Цена билета на поездку из Гомеля в Краков через Могилёв составит 220 белорусских рублей.

Кстати, в Польше заговорили о возможном возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения с Беларусью и открытии железнодорожных переходов Кузница-Гродно и Тересполь-Брест в том числе для пассажирских поездов. Условия для этого озвучили в Министерстве внутренних дел и администрации Польши.

Когда Польша пустит пассажирские поезда в Беларусь? Есть ответ МВД