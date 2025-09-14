В Гомеле вслед за Минском запланировали установку новых дорожных знаков из-за изменений ПДД

Опубликовано: 14.09.2025 11:47 , Обновлено: 14.09.2025

В Гомельской милиции сообщили, что областной центр присоединился к "пилотному проекту", объявленному на днях главой МВД Кубраковым, по установке на улицах специальных табличек, которые разрешат велосипедистам не спешиваться на некоторых переходах, как того требуют новые ПДД Беларуси.

“На пешеходных переходах города появятся обозначающие таблички с изображением светофора и велосипеда”, - уточнили в ведомстве. Кстати, в отличие от столичной милиции в гомельской назвали адреса, где будут установлены новые знаки.

Разместят таблички на 27 регулируемых пешеходных переходах города:

✅ ул. Советская – ул. Ефремова

✅ ул. Советская – АЗС, Еремино

✅ ул. Советская – ООТ «Школа», Еремино

✅ ул. Советская – поворот на СТО, Еремино

✅ ул. Хатаевича – ул. Песина

✅ ул. Кирова – ул. Новополесская

✅ул. Кирова – университет им. Ф.Скорины

✅ ул. Федюнинского – «САЛЕО Гомель»

✅ ул. Федюнинского – ГАИ

✅ ул. Федюнинского – ОАО «Ратон»

✅пр. Речицкий – ул. Волгоградская

✅ пр. Речицкий – парк «Фестивальный»

✅ пр. Речицкий – «Курган Славы»

✅ пр. Речицкий – ТД «Речицкий»

✅ пр. Речицкий – 51 мкр-н

✅ пр. Речицкий – Евроопт

✅ пр. Речицкий – 50 мк-н

✅ ул. Междугородняя, вблизи д. 57

✅ ул. Косарева – строймаркет «Ома»

✅ ул. Белого – ул. Техническая

✅ ул. Ильича – Хрустальный

✅ ул. 8-я Иногородняя – Колледж

✅ пр. Космонавтов – ул. Богданова

✅ пр. Космонавтов – ул. Ефремова

✅ ул. Барыкина – Куйбышевский пр-д

✅ ул. Барыкина – магазин «Маяк»

✅ ул. Жукова, вблизи д. 46

В милиции напомнили, что такие таблички дают право пересекать проезжую часть не спешиваясь.

“Однако, следует помнить, что велосипедист и водитель средства персональной мобильности обязаны заблаговременно снизить скорость движения и, убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода”, - говорится в сообщении гомельской милиции.

Что касается сроков, то в ведомстве пообещали, что “первые таблички появятся уже в ближайшее время”.

Ранее Telegraf.news писал, что в МВД Беларуси отчитались, что в Минске установили первые таблички на пешеходных переходах, которые позволяют велосипедистам не спешиваться. Но мколько их и на каких улицах уже есть, в ведомстве не уточнили.

В Минске появились новые знаки на улицах — «Было непонятно, сейчас понятнее»