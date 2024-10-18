В Гомеле установили проектор на пешеходном переходе. Как работает?

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Опубликовано: 18.10.2024 09:42 , Обновлено: 18.10.2024

Госавтоинспекция Гомельщины установили на одной из дорог областного центра проекционный пешеходный переход. По словам сотрудников ГАИ, такое оборудование "привлекает и повышает внимание" всех участников дорожного движения, поскольку в тёмное время суток включается специальная подсветка. При этом технология не заменяет обычный переход, а лишь дублирует его ночью и в плохую погоду — туман, снег и дождь.

Сотрудники ГАИ рассказали, что специальная подсветка проецирует всем знакомую бело-жёлтую разметку, а также дорожный знак «Пешеходный переход» прямо на дорогу. Гомельское ноу-хау, которое, впрочем, ранее устанавливали и на других участках Беларуси, находится на улице Владимирова.

«Проекционный дорожный переход – это современная технология, которая использует проекторы для создания специальной разметки на пешеходных переходах. Вместо традиционных дорожных знаков и разметки проекционный переход обозначается световыми элементами”, — отметили в пресс-службе ГАИ Гомельщины. Там добавили, что современная технология не подвержена износу и заметна при любом направлении и яркости автомобильных фар.

По словам начальник отдела организации дорожного движения ГАИ УВД Гомельского облисполкома Руслана Рудина, место выбрано не случайно. На участке по улице Владимирова ранее были зарегистрированы ДТП с участием пешеходов. В целях исключения подобных фактов и приняли решение установить проектор именно здесь. К слову, высота конструкции составляет ни много ни мало — 11 метров.





















Ранее Telegraf.news писал, что на небольшом участке трассы Р31 “Бобруйск — Мозырь — граница Украины” длиной в полкилометра недавно начали проводить очередной эксперимент по “организации дорожного движения”. Обочину дороги переоборудовали так, чтобы она превратилась, по сути, в музыкальный инструмент. В ГАИ Гомельщины показали, как “звучит” теперь этот участок дороги и какую мелодию на нём могут “сыграть” водители, не покидая машины.

Под Бобруйском появилась первая в Беларуси музыкальная дорога. Какую мелодию можно «сыграть»?