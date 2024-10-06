Под Бобруйском появилась первая в Беларуси музыкальная дорога. Какую мелодию можно «сыграть»?

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Опубликовано: 06.10.2024 14:24 , Обновлено: 13.11.2024

На небольшом участке трассы Р31 "Бобруйск - Мозырь - граница Украины" длиной в полкилометра недавно начали проводить очередной эксперимент по "организации дорожного движения". Обочину дороги переоборудовали так, чтобы она превратилась, по сути, в музыкальный инструмент. В ГАИ Гомельщины показали, как "звучит" теперь этот участок дороги и какую мелодию на нём могут "сыграть" водители, не покидая машины.

Работники РУП “Гомельавтодор” совместно с областной ГАИ переоборудовали участок трассы на въезде в Гомельскую область со стороны Бобруйска. Там уже установили соответствующие дорожные знаки. Как пояснили в ГАИ, это первая “музыкальная” дорога в Беларуси.

“Механизм работы музыкальной дороги очень прост: как только водитель въехал на участок специальной разметки на полосе движения ( в правой колее), на которой особым способом нанесены поперечные линии красного цвета из пластика холодного нанесения, создается шумовой эффект в салоне автомобиля, который напоминает мелодию песни “Белоруссия” в исполнении группы “Песняры”, - рассказали в ГАИ, как работает “дорожно-музыкальный инструмент”.

При этом в ГАИ подчеркнули, что главная цель эксперимента - вовсе не развлекательная, а абсолютно практичная. Так инспекторы надеются повлиять на ситуацию с ДТП из-за уснувших за рулём водителей: громкие и внезапные звуки, которые издаёт дорожное покрытие, если авто съезжает на обочину, может вовремя разбудить задремавшего водителя и не дать ему потерять управление и вылететь в кювет.

Отметим, что несмотря на то, что для Беларуси “музыкальная дорога”, действительно, в новинку, в других странах уже достаточно давно применяют такую практику борьбы со спящими за рулём водителями. Например, на одной из трасс в США можно сыграть увертюру к опере Джоаккино Россини “Вильгельм Телль”, а в Венгрии - композицию популярной местной группы Republic “Дорога 67”.

https://youtu.be/qQ6Qtya_kT4

Впрочем, далеко не везде такая практика прижилась. Так, в Нидерландах “поющую” национальный гимн Фрисландии обочину пришлось демонтировать из-за жалоб местных жителей.

https://youtu.be/GTzaaBmudSY