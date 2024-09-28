В Гомеле установили «дублер» светофора на асфальте дороги

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Опубликовано: 28.09.2024 12:15 , Обновлено: 28.09.2024

В Гомеле установили "дублер" светофора прямо на асфальте автодороги. В УВД Гомельского облисполкома назвали это "инновацией в сфере обеспечения безопасности дорожного движения". "Дублер" отражает сигналы настоящего светофора на вмонтированной в асфальт линии.

Дублирование сигнала светофора в стоп-линии сделали на подъезде к пересечению улиц Кожара и Мазурова областного центра. “Является единственным в нашей стране, аналогов нет”, - заверили в УВД.

Там рассказали, что цель нововведения - информировать водителей о сигналах светофора при подъезде к регулируемому перекрестку. Например, если на светофоре загорелся красный сигнал, то и на “дублере” тоже.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

“К слову, он установлен по обеим полосам движения, и если для водителей горит только стрелка, разрешающая поворот направо, то на дублирующем сигнале также будет гореть зеленый сигнал”, - добавили в милиции Гомельщины.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Госавтоинспекции Минска сообщили о нанесении “экспериментальной разметки” на столичной кольцевой автодороге. Планируется, что нетипичные стрелки помогут водителям адекватно оценивать дистанцию до впереди движущегося автомобиля. Если ноу-хау докажет свою эффективность, разметка появится и на других участках белорусских дорог.

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