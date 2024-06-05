Штраф - до 400 рублей. ГАИ объявила "профмероприятия" в разных областях Беларуси. На каких водителей рейды?

Опубликовано: 05.06.2024 16:45 , Обновлено: 05.06.2024

Госавтоинспекция объявила о "профилактических мероприятиях" в разных областях Беларуси. Так, в Гомельской области инспекторы собрались проследить за нарушениями обгона авто, в Витебской - проконтролировать соблюдение ПДД мотоциклистами.

Как рассказала столичная ГАИ, в Минске 5 июня стартовали профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием транспортных средств, которые перевозят грузы. Инспекторы проверяют наличие у водителей прав, разрешения на допуск машины к участию в дорожном движении.

Также сотрудники дорожно-патрульной службы контролируют соблюдение ПДД водителями грузовиков, техническое состояние авто, правил перевозки грузов, которые превышают допустимые показатели по массе и (или) габаритам. “Особое внимание” - правилам остановки и стоянки грузовиков.

Как рассказала ГАИ Минка, за нарушения правил остановки и стоянки грузового транспорта можно получить штраф в размере пяти базовых величин ( 200 рублей), а при повторном нарушении в течение года – 10 базовых ( 400 рублей). Кроме того, при нарушении водителями правил остановки или стоянки грузовиков инспекторы вправе заблокировать колеса авто.

Витебская область - внимание мотоциклистам и не только

ГАИ Витебщины начала рейды для предупреждения ДТП с участием мотоциклистов, а также уязвимых участников дорожного движения, к которым относят пешеходов, велосипедистов.

Инспекторы пообещали уделить “особое внимание” соблюдению ими ПДД, также пообещали проконтролировать предоставление водителями преимущества на дорогах пешеходам и велосипедистам.

Рейды запланировали завершить 9 июня.

Гомельская область - профмероприятие “Встречная полоса”

А Госавтоинспекция Гомельщины объявила профилактическое мероприятие «Встречная полоса», цель которого предупредить ДТП, возникающие из-за нарушений обгона и выезда на полосу встречного движения.

“Обгон - самый опасный маневр. Причем он одинаково опасен как для обгоняющего, так и для попутных и встречных автомобилей”, - отметили в ГАИ. Рейды запланировали провести с 6 по 11 июня на территории области.

Госавтоинспекция напомнила, что водителю, который нарушил правила обгона либо выезда на полосу встречного движения, грозит штраф в размере от двух до 10 базовых величин (от 80 до 400 рублей) с лишением права управлять транспортными средствами на срок до одного года или без лишения.

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