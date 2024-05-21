В ГАИ запланировали "агитационно-разъяснительную работу" на дорогах Минска. На кого объявили рейды?

Опубликовано: 21.05.2024 19:41 , Обновлено: 21.05.2024

Госавтоинспекция Минска объявила рейды с 22 по 24 мая на одну категорию водителей. Среди прочего инспекторы пообещали провести "агитационно-разъяснительную работу" на дорогах столицы.

Так, в фокусе внимания инспекторов в эти три дня - водители маршрутных транспортных средств, то есть автобусов, трамваев, троллейбусов, маршруток. ГАИ запланировала проконтролировать соблюдение ими правил дорожного движения, чтобы предупредить ДТП.

При выявлении нарушений пообещали принять “меры административного воздействия” как к водителям, так и к владельцам транспорта.

Госавтоинспекция Минска также рассказала, что основные нарушения ПДД водителями маршрутных транспортных средств - это:

превышение разрешенной скорости,

проезд на запрещающий сигнал светофора,

нарушение правил маневрирования и расположения транспортных средств на проезжей части,

пользование мобильным телефоном при управлении транспортом.

Ранее Telegraf.news сообщал, что водители, которые с 25 мая по 5 июня будут ездить с выключенными фарами, могут получить штраф. Согласно пункту 166.9 ПДД, на авто в эти дни в светлое время суток должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни.

ГАИ предупредила белорусов о штрафах за езду с выключенными фарами с 25 мая. Сколько базовых?