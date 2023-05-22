В ГАИ Витебской области пообещали "стабилизацию" на дорогах. Что запланировали в Минске?
В пресс-службе ГАИ Витебской области 22 мая объявили о "мероприятиях", которые проведут "в целях стабилизации обстановки" на дорогах области. В Минске же взялись за общественный транспорт.
В ГАИ уточнили, что на дорогах самого Витебска с 19 по 24 мая проведут профилактическое мероприятие “по обеспечению безопасности уязвимых участников дорожного движения”.
“Запланированы отработки аварийно-опасных участков дорог и нерегулируемых пешеходных переходов. В поле зрения сотрудников не только нарушающие ПДД велосипедисты и пешеходы, но и водители, не соблюдающие скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов”, - пообещали в Госавтоинспекции.
Мероприятия проведут не только в Витебске
Ранее Телеграф сообщил, что в минской Госавтоинспекции сообщили что с 22 по 24 мая проведут “мероприятие” в общественном транспорте для “профилактики аварийности”. Проверки коснутся как маршруток, так и автобусов.
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