В ГАИ Витебской области пообещали "стабилизацию" на дорогах. Что запланировали в Минске?

Опубликовано: 22.05.2023 19:38 , Обновлено: 22.05.2023

В пресс-службе ГАИ Витебской области 22 мая объявили о "мероприятиях", которые проведут "в целях стабилизации обстановки" на дорогах области. В Минске же взялись за общественный транспорт.

В ГАИ уточнили, что на дорогах самого Витебска с 19 по 24 мая проведут профилактическое мероприятие “по обеспечению безопасности уязвимых участников дорожного движения”.

“Запланированы отработки аварийно-опасных участков дорог и нерегулируемых пешеходных переходов. В поле зрения сотрудников не только нарушающие ПДД велосипедисты и пешеходы, но и водители, не соблюдающие скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов”, - пообещали в Госавтоинспекции.

Мероприятия проведут не только в Витебске

Ранее Телеграф сообщил, что в минской Госавтоинспекции сообщили что с 22 по 24 мая проведут “мероприятие” в общественном транспорте для “профилактики аварийности”. Проверки коснутся как маршруток, так и автобусов.

ГАИ объявила новые «мероприятия» в общественном транспорте Минска. Что будут проверять?