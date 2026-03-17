В ГАИ рассказали, когда будут включать лазеры на трассе под Минском

Опубликовано: 17.03.2026 08:28 , Обновлено: 17.03.2026

Госавтоинспекция (ГАИ) Минщины официально объявила о запуске систем лазерного оповещения на трассе М1. Пилотные красно-зелёные лазеры планируют установить на двух участках республиканских трасс - под Дзержинском и посёлком Привольный Минского района. На одном лазеры уже запустили, на втором - только готовятся. В ГАИ рассказали, когда их будут включать.

Яркие лазерные лучи красного и зелёного цвета будут включать каждый день - с 23:00 до 5:00 . На первом участке - на 322-м километре трассы М-1 (Брест — Минск — граница Российской Федерации) лазерную систему включили накануне, 16 марта. На 365-м километре этой же трассы систему ещё монтируют и настраивают.

Как пояснил заместитель начальника ГАИ Минской области Дмитрий Христовский, сама система призвана помочь водителям не засыпать за рулём и, следовательно, предотвратить тяжёлые ДТП, вызванные усталостью водителей.

В ГАИ подчеркнули, что места, где разместить пилотную лазерную систему, выбрали не случайно, а по результатам анализа аварий, спровоцированных снижением концентрации внимания водителей из-за утомленности. Впрочем, сама система легко монтируется, поэтому её при необходимости можно бюудет оперативно установить на других аварийно-опасных участках.

С помощью новой системы, аналога которой на белорусских дорогах до сих пор не было, в ГАИ рассчитывают повысить безопасность дорожного движения в регионе.

Кстати, подобная лазерная система с прошлого года работает и на дорогах Казахстана. Первый лазерный комплекс появился там осенью на трассе Астана - Темиртау, возле села Ошаганды в Карагандинской области. Теперь водителей там встречает настоящее “лазерное шоу”.

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