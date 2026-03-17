Иран, 18-й день войны. Союзники отказали Трампу во вступлении в войну

Опубликовано: 17.03.2026 08:19 , Обновлено: 17.03.2026

На 18-й день войны США и Израиля против Ирана союзники устроили холодный душ Дональду Трампу, прямо сказав, что это не их война, а проблемы в Персидском заливе нужно решать путем дипломатии.

Так они отреагировали на угрозы главы Белого дома, что судьба НАТО (Организация Североатлантического договора) будет «очень плохой», если некоторые страны откажутся присылать свои военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения судоходства. В случае согласия страны подвергли бы свои военные суда угрозе потопления и фактически вступили бы в войну с Ираном.

Что произошло к 18-м суткам войны в Иране:

Управление воздушным движением в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) вернулось к нормальному режиму после временного закрытия воздушного пространства во вторник, сообщило авиационное управление государства Персидского залива, цитируемое государственным информационным агентством.

Дональд Трамп заявил, что «вскоре» объявит страны, которые согласились помочь США вновь открыть Ормузский пролив, и раскритиковал своих союзников, включая НАТО и Великобританию, которые до сих пор отказываются участвовать. Он сказал, что Южная Корея, Япония и Китай должны помогать США, также предупредив, что НАТО ждет «очень плохое» будущее, если оно не поможет, и заявив, что он «недоволен» Великобританией.

Союзники ответили, заявив: «Это не война НАТО», а Евросоюз (ЕС) объявил, что у него «нет желания» расширять свою военно-морскую миссию в Ормузский пролив. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что эта война «не является делом НАТО», в то время как НАТО заявило, что «союзники уже активизировались для обеспечения дополнительной безопасности в Средиземноморье». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее сопротивлялся призыву Трампа направить военные корабли в пролив, заявив, что Великобритания «не будет втянута в более широкую войну», но работает с союзниками над планом по возобновлению работы пролива.

Трамп также заявил, что война скоро «завершится», и что это произойдет не на этой неделе, а «вскоре».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс уклонился от ответа и обрушился с критикой на СМИ, когда его спросили, поддерживает ли он войну Трампа против Ирана, учитывая его предыдущие критические замечания по поводу неограниченного вмешательства США в иностранную политику. Это произошло после сообщений американских СМИ о том, что он в частном порядке выражал скептицизм и советовал Трампу воздержаться от удара по Ирану. Вэнс обвинил СМИ в попытке «вбить клин» между ним и его президентом и повторил утверждение Трампа о том, что Тегеран близок к разработке ядерного оружия. «Я доверяю президенту Трампу, и он выполнит свою работу», — сказал он.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг слухи о недавних контактах со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и заявил, что их последний разговор состоялся до американо-израильской атаки на Иран. Арагчи написал в X (бывший Twitter, соцсеть заблокирована в РФ):

«Мой последний контакт с г-ном Уиткоффом состоялся до того, как его работодатель принял решение убить дипломатию еще одним незаконным военным нападением на Иран. Любые утверждения об обратном, по-видимому, направлены исключительно на то, чтобы ввести в заблуждение нефтяных трейдеров и общественность».

Это произошло после сообщения Axios о том, что в последние дни был возобновлен прямой канал связи между Уиткоффом и Арагчи, и Арагчи пытался договориться с ним о прекращении войны.

Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Канады и Италии выразили «серьезную озабоченность» после начала Израилем наземного вторжения в Ливан. В совместном заявлении они предупредили, что масштабное наземное наступление Израиля будет иметь разрушительные гуманитарные последствия, добавив, что это может привести к затяжному конфликту с «разрушительными гуманитарными последствиями».

Ранее в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее войска начали «ограниченные и целенаправленные» наземные операции против опорных пунктов «Хезболлы» (ливанское шиитское движение) на юге Ливана, и сообщила сотням тысяч ливанских мирных жителей, что они не могут вернуться в свои дома.

Это произошло на фоне последних сообщений о том, что в результате израильских ударов в Ливане погибло по меньшей мере 850 человек, в том числе не менее 107 детей, и более миллиона человек остались без крова.

Работа на газовом и нефтяном месторождении Шах в ОАЭ была приостановлена после пожара, вспыхнувшего в результате атаки беспилотника. Власти Абу-Даби заявили в понедельник вечером, что пожар взят под контроль.

Катар заявил, что перехватил вторую волну ракет из Ирана после атаки, произошедшей ранее в понедельник.

Пока Дональд Трамп выступал в Овальном кабинете, было объявлено, что около 200 американских военнослужащих получили ранения в семи разных странах во время войны. Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тимоти Хокинс заявил, что большинство ранений были незначительными, и более 180 военнослужащих уже вернулись к исполнению служебных обязанностей. По меньшей мере 13 американских военнослужащих погибли в этой войне.