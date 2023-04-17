В ГАИ решили ставить датчики для борьбы с пробками в Минске — «Позволит сменить автомобиль на автобус»

Опубликовано: 17.04.2023 08:24 , Обновлено: 17.04.2023

Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич в эфире гостелеканала ОНТ рассказал, как в столице борются с пробками, а также какие еще датчики и где для этого планируют внедрить.

По его словам, минская ГАИ «активно развивает и внедряет средства автоматического управления дорожным движением». Он отметил, что они помогают:

«оптимизировать дорожное движение»;

«уменьшать количество простоев в пробках»;

«обеспечивать максимально быстрый проезд самых напряженных участков улично-дорожной сети».

Также Бабич рассказал, что в столице светофоры и перекрестки оборудуют разными датчиками, которые могут «считывать данные транспортных потоков». А еще решать, увеличивать ли «зеленую волну», вводить ли ограничения, чтобы водители могли «комфортно проезжать и своевременно попадать из точки А в точку Б».

Кроме того, начальник управления ГАИ рассказал, какие еще идеи есть для борьбы с пробками:

«Модернизируем нашу систему автоматического регулирования дорожного движения, туда интегрируем систему управления уже движения общественного транспорта, которая позволит водителю сменить автомобиль на автобус, троллейбус, трамвай».

«Велосипед — лучший ответ»

Ранее в Госавтоинспекции также рассказывали, как планируют бороться с пробками во всей Беларуси. По словам начальника отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции Дмитрия Навоя, «велосипед — лучший ответ».

«Это и здоровье, и экономика…» — подчеркнул он. Однако добавил, что есть некоторые вопросы.

В ГАИ рассказали, как планируют бороться с пробками в Беларуси — «Это и здоровье, и экономика»