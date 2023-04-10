В ГАИ рассказали, как планируют бороться с пробками в Беларуси — «Это и здоровье, и экономика»

Опубликовано: 10.04.2023 16:47 , Обновлено: 10.04.2023

В Госавтоинспекции рассказали, как будут бороться с пробками в Беларуси. По словам начальника отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции Дмитрия Навоя, «велосипед — лучший ответ».

«Это и здоровье, и экономика…» — подчеркнул он.

При этом Навой отметил, что «есть вопросы с сезонностью». Однако, по его словам, «делая условия для движения, в том числе и в зимнее время года, я думаю, что мы увеличим процент [велосипедистов]. Потихонечку к этому двигаемся».

Он также рассказал, что в каждом городе с населением выше 50 тыс. человек должны быть схемы велодвижения, которые «сейчас разрабатывают». ГАИ призывает местные «активизировать» это направление.

В то же время Навой сообщил, что в Минске, Могилевской и Витебской областях растет количество наездов на велосипедистов, особенно на загородных дорогах.

Касаемо создания велосипедных полос, он объяснил, что сделать их можно только на дорогах с невысокой интенсивностью движения: «там, где трафик не превышает 2 тыс. автомобилей в час».