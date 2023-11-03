В ГАИ рассказали, к чему на больших выходных в Беларуси "приблизят" наряды ДПС. Кто цель?

Опубликовано: 03.11.2023 11:16 , Обновлено: 03.11.2023

В ГАИ Минска сообщили, что столичные автоинспекторы на больших выходных с 3 по 7 ноября решили подежурить рядом с "увеселительными заведениями" и местами отдыха. В Госавтоинспекции решили, что именно там надо следить за минчанами. Впрочем, жителям других населенных пунктов Республики тоже стоит приготовитсья.

“Наряды ДПС будут приближены к увеселительным заведениям, объектам торговли, а также местам массового отдыха граждан”, - говорится в сообщении.

Целью такие дежурств в ГАИ Минска назвали “принятие дополнительных мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с уязвимыми участниками дорожного движения, в том числе находящимися в состоянии опьянения, нетрезвыми водителями, а также лицами, не имеющими права управления”

Логично, что в первую очередь гаишники решили следить за нетрезвыми участниками дорожного движения. А жителей Минска попросили срочно им звонить, если заметят на дороге нетрезвых земляков и не только.

“Основная опасность алкоголя заключается в том, что нетрезвый человек не только не замечает возможной опасности на дороге, но и склонен завышать свои способности”, - предупредили в свою очередь, в Брестской ГАИ. В качестве примера последствий там показали результат ДТП с участием пьяного водителя 1 ноября.

Пресс-службы ГАИ других областей Беларуси пока молчат. Но как правило, такие акции на большие выходные или праздничные дни проводят по всей стране.

Что за пьяное вождение?

Гродненской Госавтоинспекции напомнили белорусским водителям о штрафах, которые могут грозить за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Это считается грубейшим нарушением Правил дорожного движения (ПДД), поэтому и штрафы внушительные — от 3,7 до 7,4 тыс. рублей.

Но и это ещё не всё. Лишение прав - тоже верный исход, если кого-то словят пьяным за рулём. Какие конкретно наказания предусмотрены для пьяных водителей в Беларуси читайте по ссылке ниже:

В ГАИ напомнили, кого из белорусов оштрафуют за пьяное вождение на 3700 руб, а кого — на 7400