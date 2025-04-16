В ГАИ предупредили об отслеживании белорусских водителей с помощью камер. Кому приготовиться с 16 по 22 апреля?

Опубликовано: 16.04.2025 09:09 , Обновлено: 16.04.2025

Госавтоинспекция Беларуси анонсировала проведение республиканской профилактической акции, нацеленной на этот раз на водителей мототранспорта. Кампания под говорящим девизом «Мотоциклист!» (или «Колёс меньше — опасности больше!» в Минской области) должна пройти с 16 по 22 апреля. При этом в МВД предупредили, что для выявления нарушителей будет использоваться широкий арсенал методов, включая системы видеонаблюдения и скрытый контроль. Так кому и за что обеспечена «принципиальная оценка»?

Как следует из заявлений пресс-службы МВД Беларуси и областных управлений ГАИ, основная цель акции — предупреждение ДТП с участием двухколёсных и «пресечение хулиганских действий» с их стороны. Поводом послужила, как заявили в ведомстве, статистика аварийности и «недостаточный уровень дисциплинированности» самих мотолюбителей.

С начала года, по их данным, случилось 30 ДТП с мототранспортом, зафиксировано 6 погибших и 30 раненых. По вине мотоциклистов при этом случилось 20 ДТП.

В Минской области, например, уже насчитали 660 нарушений с их стороны за 3 месяца, включая 36 пьяных и 150 бесправных.

Как будут ловить?

Негласный и смешанный контроль . Будут работать патрули без опознавательных знаков или смешанные группы.

. Будут работать патрули без опознавательных знаков или смешанные группы. Системы видеонаблюдения и республиканская система мониторинга общественной безопасности: За дорожной ситуацией и поведением мотоциклистов будут следить с помощью камер, в том числе «умных».

и республиканская система мониторинга общественной безопасности: За дорожной ситуацией и поведением мотоциклистов будут следить с помощью камер, в том числе «умных». Мотопатрули : Специализированные наряды ДПС на мотоциклах будут отрабатывать «аварийно-опасные» участки и места вероятного появления мотоциклистов.

За что накажут?

Под пристальное внимание попадут так называемые «грубые правонарушения»:

Управление в состоянии опьянения (или отказ от освидетельствования).

(или отказ от освидетельствования). Езда без прав (соответствующей категории).

(соответствующей категории). Передача управления мотоциклом лицу без прав.

мотоциклом лицу без прав. Езда на незарегистрированном или конструктивно изменённом мототранспорте.

или мототранспорте. Агрессивное вождение : езда на одном колесе, без рук на руле или ног на подножках, создание аварийной обстановки (вынуждение других менять скорость/направление).

: езда на одном колесе, без рук на руле или ног на подножках, создание аварийной обстановки (вынуждение других менять скорость/направление). Езда без шлема (касается и водителя, и пассажира).

(касается и водителя, и пассажира). Нарушение скоростного режима и правил маневрирования .

и правил . Неиспользование ближнего света фар.

Какие последствия?

Арсенал наказаний довольно широк:

Штрафы : от 5 до 50 базовых величин (210 — 2 100 рублей) в зависимости от нарушения и повторности.

: от 5 до 50 базовых величин (210 — 2 100 рублей) в зависимости от нарушения и повторности. Лишение прав : до 2 лет (например, за создание аварийной обстановки), до 6 месяцев (за «акробатику»), на все виды транспорта (за пьяную езду).

: до 2 лет (например, за создание аварийной обстановки), до 6 месяцев (за «акробатику»), на все виды транспорта (за пьяную езду). Общественные работы или административный арест (за повторную передачу управления бесправному).

или (за повторную передачу управления бесправному). Уголовная ответственность (за неоднократную передачу управления бесправному или повторную пьяную езду).

(за неоднократную передачу управления бесправному или повторную пьяную езду). Конфискация мотоцикла (при повторной нетрезвой езде, независимо от права собственности).

(при повторной нетрезвой езде, независимо от права собственности). Доставка мототранспорта на штрафстоянку (за «грубые нарушения») с последующей оплатой эвакуации и хранения.

ГАИ призвало мотоциклистов «неукоснительно соблюдать» ПДД, быть «корректными, внимательными и взаимно вежливыми». Автомобилистам же напомнили «следить за дорожной обстановкой и прогнозировать возможные опасности» со стороны двухколёсных.

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