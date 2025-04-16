В ГАИ предупредили об отслеживании белорусских водителей с помощью камер. Кому приготовиться с 16 по 22 апреля?
Госавтоинспекция Беларуси анонсировала проведение республиканской профилактической акции, нацеленной на этот раз на водителей мототранспорта. Кампания под говорящим девизом «Мотоциклист!» (или «Колёс меньше — опасности больше!» в Минской области) должна пройти с 16 по 22 апреля. При этом в МВД предупредили, что для выявления нарушителей будет использоваться широкий арсенал методов, включая системы видеонаблюдения и скрытый контроль. Так кому и за что обеспечена «принципиальная оценка»?
Как следует из заявлений пресс-службы МВД Беларуси и областных управлений ГАИ, основная цель акции — предупреждение ДТП с участием двухколёсных и «пресечение хулиганских действий» с их стороны. Поводом послужила, как заявили в ведомстве, статистика аварийности и «недостаточный уровень дисциплинированности» самих мотолюбителей.
С начала года, по их данным, случилось 30 ДТП с мототранспортом, зафиксировано 6 погибших и 30 раненых. По вине мотоциклистов при этом случилось 20 ДТП.
В Минской области, например, уже насчитали 660 нарушений с их стороны за 3 месяца, включая 36 пьяных и 150 бесправных.
Как будут ловить?
- Негласный и смешанный контроль . Будут работать патрули без опознавательных знаков или смешанные группы.
- Системы видеонаблюдения и республиканская система мониторинга общественной безопасности: За дорожной ситуацией и поведением мотоциклистов будут следить с помощью камер, в том числе «умных».
- Мотопатрули : Специализированные наряды ДПС на мотоциклах будут отрабатывать «аварийно-опасные» участки и места вероятного появления мотоциклистов.
За что накажут?
Под пристальное внимание попадут так называемые «грубые правонарушения»:
- Управление в состоянии опьянения (или отказ от освидетельствования).
- Езда без прав (соответствующей категории).
- Передача управления мотоциклом лицу без прав.
- Езда на незарегистрированном или конструктивно изменённом мототранспорте.
- Агрессивное вождение : езда на одном колесе, без рук на руле или ног на подножках, создание аварийной обстановки (вынуждение других менять скорость/направление).
- Езда без шлема (касается и водителя, и пассажира).
- Нарушение скоростного режима и правил маневрирования .
- Неиспользование ближнего света фар.
Какие последствия?
Арсенал наказаний довольно широк:
- Штрафы : от 5 до 50 базовых величин (210 — 2 100 рублей) в зависимости от нарушения и повторности.
- Лишение прав : до 2 лет (например, за создание аварийной обстановки), до 6 месяцев (за «акробатику»), на все виды транспорта (за пьяную езду).
- Общественные работы или административный арест (за повторную передачу управления бесправному).
- Уголовная ответственность (за неоднократную передачу управления бесправному или повторную пьяную езду).
- Конфискация мотоцикла (при повторной нетрезвой езде, независимо от права собственности).
- Доставка мототранспорта на штрафстоянку (за «грубые нарушения») с последующей оплатой эвакуации и хранения.
ГАИ призвало мотоциклистов «неукоснительно соблюдать» ПДД, быть «корректными, внимательными и взаимно вежливыми». Автомобилистам же напомнили «следить за дорожной обстановкой и прогнозировать возможные опасности» со стороны двухколёсных.
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