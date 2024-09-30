В ГАИ Беларуси предложили регистрироваться на сдачу экзамена по QR-коду. Но не везде

Опубликовано: 30.09.2024 18:40 , Обновлено: 30.09.2024

В ГАИ УВД Гродненского облисполкома будущим водителям предложили записываться на сдачу практического экзамена онлайн. Всё, что нужно, это перейти по специальному QR-коду и заполнить соответствующие графы, где просят указать электронную почту, номер заявления и удобную дату из предложенных.

В Госавтоинспекции рассказали, что новую форму онлайн-регистрации создали “для удобства граждан”. Теперь записаться на практический экзамен можно не выходя из дома. Для этого нужно перейти по указанной ссылке (QR-коду) и заполнить несколько граф, где в том числе можно выбрать удобную дату. Правда, в ведомстве обратили внимание: процедура будет действовать с 1 октября, но пока в тестовом режиме. Оставят ли такую возможность в дальнейшем, пока неизвестно.

Чтобы перейти по ссылке, нужно отсканировать QR-код

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси изменило сроки повышения квалификации водителей механических транспортных средств категории “В”. Это предусмотрено постановлением ведомства от 17 сентября 2024 года №83 “Об изменении постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 23 октября 2012 года №47”.

Минтранс сократил сроки повышения квалификации для водителей категории «В»