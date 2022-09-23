В ГАИ предложили ограничить скорость электросамокатов в Минске

Опубликовано: 23.09.2022 07:08 , Обновлено: 23.09.2022

Столичная Госавтоинспекция предложила ввести в Минске три зоны с ограничением скорости движения электросамокатов (средств персональной мобильности, или СПМ).

Об этом сообщил заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, передает госагентство «Минск-Новости».

По его словам, это нужно сделать для повышения безопасности дорожного движения, потому что в Минске есть места, где много пешеходов, велосипедистов и пользователей электросамокатов, а ширины тротуаров для этого не хватает.

Поэтому ГАИ предложила определить три зоны с ограничением скоростных режимов для СПМ:

1-я зона — не более 20 км/ч;

«тихая зона» — не более 15 км/ч;

зона запрета движения — на территории Верхнего города в границах ул. Интернациональной, Ленина, Богдановича, Купалы — с 20:00 пятницы до 8:00 понедельника, за исключением центральной велодорожки.

Ливанович также отметил, что с 27 октября в силу вступят изменения в Правила дорожного движения. Людям на электросамокатах запретили ездить со скоростью более 25 км/ч, не держаться за руль, перевозить других лиц вне специально оборудованных мест для сидения. Кроме того, кататься нельзя будет белорусам до 14 лет (кроме пешеходных и жилых зон).

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