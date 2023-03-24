В ГАИ пообещали усиленные проверки на выходных по всей Беларуси из-за теплой погоды. За кем будут следить?

Опубликовано: 24.03.2023 13:10 , Обновлено: 24.03.2023

В Госавтоинспекции предупредили белорусов, что в выходные 25-26 марта инспекторы усилят контроль за дорожным движением по всей стране.

Каксообщили в ГАИ, в связи с установившейся теплой погодой контроль усилят за соблюдением водителями:

скоростных режимов;

правил выезда на встречную полосу движения;

правил проезда пешеходных переходов.

Также сотрудники обратят внимание на мотоциклистов, велосипедистов и пешеходов, нарушающих ПДД.

Ну и традиционно инспекторы будут ловить белорусов, который сели за руль нетрезвыми или без прав.

Какие рейды продлятся до 27 марта?

Кстати, напомним, что до 27 марта ГАИ проводит профилактическое мероприятие «Ребенок — главный пассажир!». Самое пристальное внимание инспекторы уделят выполнению правил дорожного движения при перевозке детей.

В ГАИ объявили о 10-дневных рейдах на дорогах Беларуси. Кого будут останавливать и что проверять в машинах?

Нужно ли включать днем фары во время весенних каникул?

Кстати, с 26 марта по 2 апреля школьники уйдут на каникулы. Должны ли водители в это время включать ближний свет фар и в светлое время суток?

Согласноп.166.9 Правил дорожного движения, ближний свет фар нужно включать ежегодно периоды с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября.

То есть, на весенних каникулах это делать не обязательно.