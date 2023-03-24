В ГАИ пообещали усиленные проверки на выходных по всей Беларуси из-за теплой погоды. За кем будут следить?
В Госавтоинспекции предупредили белорусов, что в выходные 25-26 марта инспекторы усилят контроль за дорожным движением по всей стране.
Каксообщили в ГАИ, в связи с установившейся теплой погодой контроль усилят за соблюдением водителями:
- скоростных режимов;
- правил выезда на встречную полосу движения;
- правил проезда пешеходных переходов.
Также сотрудники обратят внимание на мотоциклистов, велосипедистов и пешеходов, нарушающих ПДД.
Ну и традиционно инспекторы будут ловить белорусов, который сели за руль нетрезвыми или без прав.
Какие рейды продлятся до 27 марта?
Кстати, напомним, что до 27 марта ГАИ проводит профилактическое мероприятие «Ребенок — главный пассажир!». Самое пристальное внимание инспекторы уделят выполнению правил дорожного движения при перевозке детей.
В ГАИ объявили о 10-дневных рейдах на дорогах Беларуси. Кого будут останавливать и что проверять в машинах?
Нужно ли включать днем фары во время весенних каникул?
Кстати, с 26 марта по 2 апреля школьники уйдут на каникулы. Должны ли водители в это время включать ближний свет фар и в светлое время суток?
Согласноп.166.9 Правил дорожного движения, ближний свет фар нужно включать ежегодно периоды с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября.
То есть, на весенних каникулах это делать не обязательно.