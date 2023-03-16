В ГАИ объявили о 10-дневных рейдах на дорогах Беларуси. Кого будут останавливать и что проверять в машинах?

Опубликовано: 16.03.2023 11:55 , Обновлено: 16.03.2023

В Госавтоинспекции сообщили о проведение новых рейдов по всей Беларуси. Они запланированы с 17 по 27 марта. Узнали, что именно инспекторы будут проверять во время остановки автомобилей.

Дело в том, что ГАИ будет проводить 10-дневное профилактическое мероприятие. Оно называется «Ребенок — главный пассажир!».

Как вы уже могли догадаться, самое пристальное внимание инспекторы уделят выполнению правил дорожного движения при перевозке детей.

[info_b]За два первых месяца 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года по Беларуси возросло количество ДТП с участием детей с 27 до 34. Погибших — с 1 до 3, раненых — с 27 до 38.[/info_b]

Также работники ГАИ собираются проводить информационные встречи.

Как правильно перевозить детей?

В Госавтоинспекции напомнили, что, во-первых, водитель и все пассажиры перед началом движение должны пристегнуться. Кроме того, согласно главе 23 ПДД, перевозить детей в легковом авто нужно в:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до 5 лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от 5 до 12 лет.

Однако есть исключения. Детей до 12 лет можно перевозить без использования спецустройств, если:

рост ребенка более 150 сантиметров;

он едет на такси.

При этом нельзя перевозить детей на переднем сиденье, если спинка специального устройства развернута к лобовому стеклу, а переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

Какой штраф грозит за неправильную перевозку детей в авто?

За нарушение правил перевозки детей предусмотрено предупреждение или штраф до 4 базовых величин (сейчас 148 рублей).

Если нарушение совершили повторно, штраф составит от 2 до 8 базовых величин (от 74 до 296 рублей).