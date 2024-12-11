В ГАИ показали, как скрытая камера помогла "привлечь" 61-летнего таксиста. Всем белорусам приготовиться?

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Опубликовано: 11.12.2024 11:47 , Обновлено: 11.12.2024

Милиция Могилёвщины в своём аккаунте в TikTok поделилась видео того, как скрытая камера помогла привлечь к ответственности 61-летнего таксиста за рулём KIA. В ГАИ подчеркнули, что за манёвры, попавшие в объектив камеры, любому водителю грозят штрафы.

Нарушение Правил дорожного движения (ПДД) зафиксировала камера, установленная, судя по всему, в салоне служебного авто инспекторов ГАИ. На одном из обозначенных перекрёстков такси перестроилось из полосы в полосу, что прямо запрещено действующими правилами.

[info_b]Согласно пункту 60 ППД Беларуси, “перестроение транспортных средств на перекрестке запрещается, кроме перекрестка, на котором организовано круговое движение”.[/info_b]

В результате 61-летнего водителя остановили, составили на него административный протокол и выписали штраф.

[info_b]Размер штрафа в ГАИ не уточнили, однако, согласно статье 18.13 Кодекса об административных нарушениях за нарушение правил проезда перекрестков в Беларуси грозит штраф от 3 до 10 базовых величин (от 120 до 200 рублей сегодня).[/info_b]

“Подобные действия подвергают опасности не только самого водителя, но и других участников дорожного движения”, - подчеркнули в ГАИ.

Кстати, как ранее сообщил Telegraf.news, размер базовой величины в Беларуси с 1 января 2025 года подрастёт на 5% - до 42 рублей. Соответственно, размер штрафов также автоматически вырастет.

Совмин Беларуси повысил базовую величину на 5%