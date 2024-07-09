В ГАИ показали, как на Гомельщине таксист едва не сбил детей, пролетев на «красный»

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Опубликовано: 09.07.2024 15:32 , Обновлено: 15.11.2024

Госавтоинспекция Минской области опубликовала видео, на котором видно, как на Гомельщине водитель такси чуть не сбил пятерых ребятишек, проезжая на запрещающий сигнал светофора. Впоследствии сотрудники правопорядка установили, что за рулём Volkswagen находился 22-летний мужчина.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошёл в агрогородке Красное Гомельского района. Двигаясь по автодороге Н-4090 «Северо-Западный обход Гомеля», таксист проехал на красный сигнал светофора и едва не сбил детей, которые в этот момент пересекали проезжую часть на велосипедах и электросамокатах.

Инцидент попал на видеорегистратор одного из водителей, который не остался равнодушным и прислал запись в ГАИ, отметили инспекторы. За создание аварийной обстановки и невыполнение требований сигнала светофора«злостного лихача» привлекли к административной ответственности.

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