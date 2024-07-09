Под Пинском милиция разогнала «шабаш» неоязычников-нацистов и неформалов-сатанистов

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Опубликовано: 09.07.2024 09:20 , Обновлено: 09.07.2024

Брестская областная милиция показала кадры задержания участников "незаконного шабаша" под Пинском. В правоохранительных органах заявили, что там свою "сходку" устроили неоязычники-нацисты и неформалы-сатанисты.

“Деструктивные элементы попытались организовать незаконный шабаш под предлогом проведения концерта в одном из регионов Брестской области”, - рассказали в милиции и показали кадры задержания участников “шабаша”.

По видео понятно, что среди задержанных оказались представители неформальных молодёжных субкультур. Сообщается об 11 задержанных, которых отправили в изолятор временного содержания на время проверки. Какие именно обвинения предъявили задержанным, в милиции не уточнили.