ГАИ предупредила водителей об "усовершенствовании" мотоциклов, за которое грозит штраф

Опубликовано: 30.05.2024 09:55 , Обновлено: 30.05.2024

ГАИ УВД Брестского облисполкома предупредила всех мотолюбителей о том, что в ночное время нужно соблюдать тишину и не нарушать спокойствие других белорусов. В частности, речь идёт об изменениях в конструкции мотоцикла и, как следствие, излишнем шуме, за превышение которого грозит штраф.

Инспекторы отметили, что наиболее часто причиной шума мотоциклов является не объём двигателя, а так называемый «прямоток» вместо штатной и тихой выхлопной трубы. По их словам, некоторые водители устанавливают прямоточные глушители, которые вовсе не глушат двигатели, а наоборот усиливают шум выхлопа. В свою очередь, это нередко приводит к конфликтам среди мотоциклистов и тех, кто отдыхает после рабочего дня.

За такое «усовершенствование» можно поплатиться не только штрафом за внесение изменений в конструкцию транспорта, но и за превышение скоростного режима, подчеркнули в Госавтоинспекции. Согласно ч.2 статьи 18.11 КоАП РБ, водителю может грозить административная ответственность в виде штрафа до одной базовой величины (40 белорусских рублей).

Согласно техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», конструкцию системы выпуска отработавших газов менять запрещено. Система выпуска или глушитель должны в своём составе иметь полный комплект элементов, которые необходимы для снижения шума двигателя и выхлопной системы.

[info_b]Напомним, что допустимая норма шума для мотоциклов не должна превышать 96 децибел. Для сравнения: уровень шума от работающей бензопилы составляет примерно 100 децибел. К слову, проверяют громкость байка с помощью специального прибора с микрофоном. [/info_b]

Кроме того, административная ответственность предусмотрена и за поездки на мотоциклах и мопедах по улицам, где это запрещено с 23:00 до 7:00 часов, вне зависимости от исправности выхлопной системы. Умышленное создание шума во дворе также может быть квалифицировано как мелкое хулиганство.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси внесло в процедуру техосмотра нововведение. Теперь водителям нужно будет заполнить “заявление на выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении”. Форму этого документа разместили в постановлении № 14 Минтранса.

Минтранс Беларуси внес изменение в процедуру прохождения техосмотра. В чем новшество?