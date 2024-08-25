В ГАИ напомнили белорусским водителям о шансе получить штраф 2000 рублей, если ничего не сделать. Это как?

Опубликовано: 25.08.2024 15:04 , Обновлено: 25.08.2024

В ГАИ Минска в очередной раз напомнили, что водители обязаны продлять свои права, если подошёл срок окончания их действия. Тем более, теперь права выдают сразу на 20 лет.

“Обращаем внимание, что лицо, управляющее транспортным средством с просроченным водительским удостоверением, в соответствии с действующим законодательством, признается не имеющим права управления”, - сообщили в ГАИ.

А вот если водитель ничего не сделает в случае окончания срока действия прав и его застанут за вождением, то штрафы будут немаленькие.

В первый раз наказание может составить от 5 базовых величин (200 рублей) до 25 базовых величин (1000 рублей). А вот за повторное вождение без прав в течение года предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 20 базовых (800 рублей) до 50 базовых величин (2000 рублей). Впрочем наказать могут и общественными работами или даже административным арестом.

Как поменять права?

Для замены прав водителю необходимо отправиться в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГАИ, оформить там заявление и оплатить госпошлину через систему ЕРИП либо в кассе банка.

«Всего необходимо будет произвести три платежа (за оформление заявления, компьютерные услуги, выдачу водительского удостоверения)», — перечислил представитель ГАИ.

Таким образом, при себе необходимо иметь старое водительское удостоверение, паспорт, действующую медицинскую справку, а также квитанции об оплате установленных сборов. Затем необходимо будет дождаться своей очереди и сфотографироваться прямо в МРЭО. Права будут готовы уже через несколько часов.

Ранее Telegraf.news писал, что с весны 2024 года белорусы могут получить права сроком сразу на 20 лет. Госавтоинспекция Беларуси в своем TikTok-канале даже рассказала, как нужно менять водительское удостоверение и за что при этом нужно будет заплатить. Однако комментаторы задали много вопросов.

«Зачем их вообще менять?» — В ГАИ рассказали, кому полагаются права на 20 лет. Белорусы ответили