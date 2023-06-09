В ГАИ Минской области объявили борьбу с «агрессивным вождением». Кого будут негласно ловить?

Опубликовано: 09.06.2023 13:28 , Обновлено: 09.06.2023

В Госавтоинспекции Минской области объявили о проведении с 9 по 12 июня профилактической акции, во время которой планируют, среди прочего, бороться с «агрессивным вождением» некоторых водителей.

Акция называется «Колес меньше – опасности больше!». В частности, речь идет о мототранспорте.

Цели ГАИшников:

«предотвращение ДТП» с участием мототранспорта;

«профилактика и предупреждение фактов агрессивного вождения»;

«снижение рисков совершения ДТП с участием и по вине водителей двухколесных транспортных средств».

Так, с 9 по 12 июня инспекторы планируют контролировать за дорогами как с помощью негласного, так и смешанного контроля. Кроме того, дополнительно выедут наряды ДПС в составе мотопатрулей.

Особое внимание в ГАИ пообещали уделить мотоциклистам, которые:

водят в состоянии опьянения;

не имеют прав управления;

нарушающие скоростной режим, правила обгона и маневрирования.

Кроме того, под прицел попадут водители двухколесного транспорта, «собранного кустарным способом или с конструктивными изменениями».

[info_b]В ГАИ также привели статистику происшествий с участием водителей мототранспорта. По их информации, с начала 2023 года в Минской области случилось 27 таких ДТП, в результате которых 5 человек погибли, 25 – получили травмы различной степени тяжести. 17 ДТП произошло по вине самих водителей двухколесных транспортных средств.[/info_b]

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